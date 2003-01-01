В Карелии снизилось количество преступлений

Об улучшении криминогенной обстановки в регионе с начала года сообщили в МВД по республике.
По итогам 7 месяцев 2025 года криминальная обстановка на территории Республики Карелия характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений. Их количество уменьшилось более чем на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 6658 до 5716.
Сокращение отмечено как среди тяжких преступных посягательств (более чем на 6%), так и среди преступлений средней (более 19%) и небольшой тяжести (более 17%).
Снизилось число преступлений, направленных против личности: убийств, покушений на убийство, деяний, сопряженных с причинением как тяжкого, так и легкого вреда здоровью. Отмечено снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах: сократилось число краж, фактов уничтожения чужого имущества и нанесения вреда здоровью, не зарегистрировано разбоев, вымогательств, изнасилований и покушений на них.
В результате принятых профилактических мер снизилось количество преступлений лицами, ранее уже совершавшими противоправные действия (почти на 23%), а также ранее судимыми (более чем на 18%). Уменьшилось и число преступлений, совершенных несовершеннолетними (почти на 7%). 85% из них составляют деяния имущественного характера, среди которых преобладают кражи. Их количество с начала года также снизилось на 5%.
Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел республики пресечено 12917 административных правонарушений.
В результате всех принимаемых Министерством внутренних дел и Правительством региона мер на территории республики обеспечен контроль правопорядка.