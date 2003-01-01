В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

Предприятие, которое занимается переработкой водорослей, при поддержке Росрыболовства сняло фильм о драгировщиках из Карелии.

Драгировщики — это добытчики морских водорослей. Они работают с 1 июня и до окончания навигации. Это ручной тяжелый труд, который требует физической подготовки и выносливости.

— Были когда-то попытки организовать механический лов. Доставали цепями, кошками, драгами. Это обернулось тем, что водоросли перестали расти. Выдиралось все с камнями, остался один песок. Тогда люди поняли, что надо бережнее относиться. И стали добывать по старому — с помощью палки, — рассказывают герои фильма.

Драгировщик, стоя в лодке, подцепляет водоросли и вытягивает в лодку. Затем на берегу сушит. Улов разный в зависимости от погоды. Когда солнце и водоросли видно, собирают около тонны в день. В пасмурный день кто-то и вове возвращается ни с чем, кто-то привозит от силы несколько сотен кг.

Бурые водоросли, известные высоким содержанием полезных веществ, — один из ценных ресурсов Белого моря. Из них получают богатое нутриентами и минералами сырье для пищевой и косметической промышленности. Благодаря исследованиям в области альгологии (науки о водорослях), химии и других дисциплин создаются уникальные продукты для здоровья.

Такую работу ведет научно-производственное объединение «Биомедицинские Инновационные Технологии» (НПО «БИТ»). В ближайших планах НПО «БИТ» запуск завода по переработке водорослей в Республике Карелия, рядом с сырьевой базой Белого моря. Предприятие будет производить пищевые добавки, лечебное, диетическое и детское питание, а также биоматериалы из фукуса и ламинарии.

Напомним, завод строят в поселке Березовка Кондопожского района. Компания планирует запустить здесь большую линейку продуктов — от детского и спортивного питания до биологически активных добавок. Комплекс будет включать два производственно-складских корпуса, каждый площадью от 1000 кв. м, с лабораторией и административно-хозяйственными помещениями. В рамках проекта планируется создать 60 рабочих мест.

Добавим, что объемы добычи водорослей в Карелии растут. В прошлом году за сезон собрали 840 тонн, из них 123 тонны ламинарии и 717 тонн фукусов. Это в полтора раза больше, чем в позапрошлый год.