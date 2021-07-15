Реклама
Прислать новость
Грузовик упал с дороги во двор частного дома в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 3
15.07.2021 20:32
Сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет (ВИДЕО) 2
15.07.2021 21:30
Кишечная палочка выявлена в кефире нескольких брендов
15.07.2021 19:30
Парфенчиков уволил руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам 11
Сегодня 06:55

В Карелии сняли ролик в поддержку Натальи Дьячковой к международному турниру (ВИДЕО)

Новости. Спорт
13:40, 16 Июля 2021
фото: © кадр из видео

Команда Союза кинематографистов Карелии сделала спортивный мотивационный ролик в поддержку спортсменки из Петрозаводска Натальи Дьячковой, которая в субботу будет биться на международном турнире по ММА.

«Я в спорте 14 лет. День за днем, год за годом — ты в режиме. Особенно перед боем. Соблюдаешь питание: сначала овощи, потом углеводы, потом мясо, еще есть перец невкусный. Едешь домой спишь, у тебя полдник, опять спишь. Витамины до еды, вовремя, после. Самое приятное, когда у тебя через два дня бой, ты ничего не делаешь, но тело готово. И сейчас я готова. Спасибо моей команде, моей семье, которая всегда рядом, всегда поддержит. И спасибо ребятам, которые готовы поддерживать меня такими роликами», — прокомментировала ролик «Карельская Рысь» на своей странице в соцсети.

Напомним, Наталья Дьячкова выступит 17 июля на турнире RCC в Екатеринбурге. Спортсменка из Петрозаводска будет состязаться с Ириной Дегтяревой.

Для Натальи Дьячковой это выступление будет уже не первым на турнирах RCC. В сентябре 2019 она вышла на бой в Екатеринбурге, и тогда единогласным решением судей была повержена Мария Здирок. С тех пор Дьячкова по профи не выступала, и непонятно, в какой она будет форме, сообщала пресс-служба турнира.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-16 14:31:03
вредная реклама, морду бить- не большое искусство
врунофф
2021-07-16 13:52:06
Шипеть, визжать и царапаться. Не усматриваю пользы для общества от ейных ужимок и прыжков
Leopol'd
2021-07-16 14:28:27
врунофф, она в Птз. Подойди, выскажи, если духу хватит. Девушка, в отличие от тебя не прячется.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 2
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 2
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»