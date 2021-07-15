В Карелии сняли ролик в поддержку Натальи Дьячковой к международному турниру (ВИДЕО)

Команда Союза кинематографистов Карелии сделала спортивный мотивационный ролик в поддержку спортсменки из Петрозаводска Натальи Дьячковой, которая в субботу будет биться на международном турнире по ММА.

«Я в спорте 14 лет. День за днем, год за годом — ты в режиме. Особенно перед боем. Соблюдаешь питание: сначала овощи, потом углеводы, потом мясо, еще есть перец невкусный. Едешь домой спишь, у тебя полдник, опять спишь. Витамины до еды, вовремя, после. Самое приятное, когда у тебя через два дня бой, ты ничего не делаешь, но тело готово. И сейчас я готова. Спасибо моей команде, моей семье, которая всегда рядом, всегда поддержит. И спасибо ребятам, которые готовы поддерживать меня такими роликами», — прокомментировала ролик «Карельская Рысь» на своей странице в соцсети.

Напомним, Наталья Дьячкова выступит 17 июля на турнире RCC в Екатеринбурге. Спортсменка из Петрозаводска будет состязаться с Ириной Дегтяревой.

Для Натальи Дьячковой это выступление будет уже не первым на турнирах RCC. В сентябре 2019 она вышла на бой в Екатеринбурге, и тогда единогласным решением судей была повержена Мария Здирок. С тех пор Дьячкова по профи не выступала, и непонятно, в какой она будет форме, сообщала пресс-служба турнира.