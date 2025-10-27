В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

В Карелии прошли съемки нового гастрономического шоу «Едем есть. Кулинарный код России».
Проект состоит из четырех серий, одна из которых посвящена республике. Об этом сообщил Минэк РК.
Ведущие программы знакомились с карельской кухней в известных туристических местах региона. Они побывали в этнопарке «Гора Сампо», санатории «Марциальные воды», заповеднике «Кивач», парке «Гирвас» и в Петрозаводске.
Создатели шоу хотят показать регионы через их традиции, гостеприимство жителей и уникальные достопримечательности. Это поможет зрителям лучше понять культуру и обычаи каждого места.
Премьера шоу запланирована на конец года в соцсети «ВКонтакте».
Ранее мы писали, что снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике.