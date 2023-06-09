В Карелии снова подорожал сахар

В магазинах Карелии выросли цены на сахар, картофель, подсолнечное масло и сосиски.

По последним данным официальной статистики, в магазинах республики отмечается рост цен на сахар, подсолнечное масло, сосиски, сардельки, курицу (+3,1-5,5%). В то же время упали цены на яйца -3,9% и мороженую рыбу -2,3%.



При этом подешевели некоторые овощи: репчатый лук — на 12,4%, помидоры – 9,4%, огурцы – 7,6%, морковь – 1,8%. Одновременно дорожала картошка + 4,8% и свекла + 3,9%.



Об этом сообщили наши коллеги из проекта «Жизнь и кошелек».