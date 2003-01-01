В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу

В республике отменен особый противопожарный режим.
Режим, который был введен 14 июля, с 23 сентября отменен в связи со снижением пожарной опасности на территории республики. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Напомним, режим запрещал использование открытого огня не только в лесу, но и на всех категорях земель. За невыполнение этого требования гражданам грозил штраф от 40 до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. При этом запрета на посещение лесов не было. Теперь данный запрет снят.
Ранее мы рассказывали, что более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе.