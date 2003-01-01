РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Новости

В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу

17:15

Облачно, сухо и до -2°С: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 25 сентября

17:00

У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

16:40

Новороссийск атакован БПЛА, в Сочи эвакуируют всех отдыхающих на пляжах

16:30

В Сегеже не хватает денег на устранение последствий шторма

16:20

Свободные квартиры с шикарными видами еще остались в ЖК «Флотилия»

16:17

Глава Минсельхоза РФ пообещала работникам сельского хозяйства высокие зарплаты

16:10

В центре Петрозаводска временно запретят стоянку транспорта

16:00

35 детей-сирот получили сертификаты на приобретение квартир в Карелии

15:40

В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон

15:25

Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

15:10

В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

14:50

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

14:30

Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

14:15

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

14:10

АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

13:50

На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

13:40

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

13:25

Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

13:15

В России расширили условия для получения ипотечных каникул

13:00

В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

12:45

Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

12:30

В Карелии выберут «Народного депутата»

12:23

Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

12:20

Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

11:55

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

11:40

В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

11:25

В Петрозаводске мама с двухмесячным ребенком пострадали в аварии

11:10

Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

10:50

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 подсобных хозяйствах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10

«Возможен мокрый снег»: водителей Карелии предупредили о непогоде

22:10

Стали известны подробности смертельного ДТП на севере Карелии

21:20

Открывается граница Белоруссии с Евросоюзом

20:30

Человек погиб в страшном ДТП на севере Карелии

19:30

Названы сумма и сроки выделения средств на строительство онкодиспансера в Петрозаводске

19:00

Пластилин вместо цветов: молодожёны из Петрозаводска придумали альтернативу привычным свадебным подаркам

18:30

Юная петрозаводчанка прошла реабилитацию после укуса инфицированного клеща

18:00

Земельный участок возле гостиницы в центре Петрозаводска придется вернуть государству

17:40

Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 22 сентября

17:20

Заморозки до -2°С ударят в Карелии 24 сентября

17:00

Более 30 детей-сирот с начала года воспользовались мерами поддержки Кадровых центров Карелии

16:41

На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение

16:30

Житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака

16:10

Карелия вошла в топ-3 самых быстрорастущих туристических регионов России

15:50

Любители природы могут прийти на помощь ученым

15:30

Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

15:10

Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

15:00

Что ждать малому бизнесу после вступления в силу закона о маркетплейсах

14:47

«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

14:40

Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

14:20

Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

14:00

74-летняя жительница Костомукши перевела более 3 миллионов рублей на «безопасный счет»

13:50

Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

13:40

Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

13:30

В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

13:25

Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

13:05

В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

12:45

В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

12:25

Несколько районов Петрозаводска остались без света

12:10

Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

12:00

В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

11:55

Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

11:40

Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку

11:20

В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

11:10

В США заявили, что парацетамол вызывает серьезную болезнь

10:55

Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

10:40

Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

10:30

В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:20

Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

09:55

Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

09:45

В поселке Святозеро построили новый ФАП

09:30

В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

09:15

«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

09:00

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

00:10
В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу
Сегодня 17:15 Природа
Поделиться

В республике отменен особый противопожарный режим.

фото: Столица на Онего

Режим, который был введен 14 июля, с 23 сентября отменен в связи со снижением пожарной опасности на территории республики. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Напомним, режим запрещал использование открытого огня не только в лесу, но и на всех категорях земель. За невыполнение этого требования гражданам грозил штраф от 40 до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. При этом запрета на посещение лесов не было. Теперь данный запрет снят.

Ранее мы рассказывали, что более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе. 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата
22 сентября, 14:35 Культура
В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон
Сегодня, 15:25 Общество
АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина
Сегодня, 13:50 Экономика
Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже
Сегодня, 12:20 Криминал
Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку
Сегодня, 09:40 Политика
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение