В Карелии собака помогла приставам найти должника

В Лахденпохье судебный пристав нашел должника с помощью дворовой собаки, сообщает ведомство.

Ранним утром пристав приехал у дому одного из должников Лахденпохского района. Сожительница последнего сказала, что мужчина ушел в неизвестном ей направлении. Поведение женщины приставу показалось странным.

Пристав решил осмотреть придомовую территорию. Одна из дворовых собак быстро побежала в определенном направлении, вскоре она остановилась у кустарника и стала вилять хвостом. В кустах прятался должник.

К уже имеющему и неоплаченному штрафу, добавился еще один — уклонение от исполнения административного наказания. Такое же наказание получила сожительница за "легенду" об отсутствии мужчины.

Мировой суд оштрафовал каждого на 1 тысячу рублей.