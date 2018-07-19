В Карелии собака помогла приставам найти должника

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В Лахденпохье судебный пристав нашел должника с помощью дворовой собаки, сообщает ведомство.
Ранним утром пристав приехал у дому одного из должников Лахденпохского района. Сожительница последнего сказала, что мужчина ушел в неизвестном ей направлении. Поведение женщины приставу показалось странным.
Пристав решил осмотреть придомовую территорию. Одна из дворовых собак быстро побежала в определенном направлении, вскоре она остановилась у кустарника и стала вилять хвостом. В кустах прятался должник.
К уже имеющему и неоплаченному штрафу, добавился еще один — уклонение от исполнения административного наказания. Такое же наказание получила сожительница за "легенду" об отсутствии мужчины.
Мировой суд оштрафовал каждого на 1 тысячу рублей.
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