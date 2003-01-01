В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика

Родители ребенка рассказали, в каком он сейчас состоянии, и на что требуются средства.

10-летний Всеволод Соловьев находится в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. Мальчику предстоит пройти длительную реабилитацию.

К сожалению, состояние Всеволода остается крайне тяжелым — мальчик находится в лежачем положении, не может самостоятельно принимать пищу (установлены гастростома и трахеостома), утратил способность говорить. 6 августа Сева выписан из больницы и готовится к перелету в Москву на реабилитацию в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля (г. Красногорск), — написала мама мальчика — известная в Карелии биатлонистка Елена Баженова.

Хотя первый курс лечения пройдет по квоте, семье потребуются средства на медикаменты, специальный уход и консультации врачей. Мама Всеволода объявила сбор средств на своей странице в соцсети.

Мальчик до болезни был активным спортсменом и лидером биатлонной команды. Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца.

