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В Карелии собирают добровольцев для поиска молодого человека, пропавшего два месяца назад

Новости. Происшествия
06:50, 14 Сентября 2021
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

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Полиция просит помощи волонтеров в прочесывании леса в поисках молодого человека, который два месяца назад оставил автомобиль у поселка Березовка в Кондопожском районе и исчез.

В связи с появлением новых данных нужна помощь добровольцев для прочесывания лесной зоны в поисках Андрея Г. 1994 года рождения, местонахождение которого не известно с 15 июля, пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»».

Полиция Кондопожского района обращается к волонтерам и добровольцам за помощью в поисках. Сбор объявлен на 16 сентября. В четверг в 09:30 волонтеров будут ждать в Кондопоге, (Октябрьское шоссе, д. 17). Форма одежды лесная, по погоде.

Телефон координатора поиска на месте: +79535299886.

Напомним, автомобиль исчезнувшего жителя Кондопоги был найден припаркованным в 1 км от поселка Березовка на повороте на озеро Северное Восозеро. Известно, что в машине закончился бензин, и молодой человек хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

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