В Карелии собирают голоса против приговора молодым инструкторам по сямозерскому делу

На сайте change.org создана петиция под названием «Несправедливый суд инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина».

Авторы петиции обращаются к главе Карелии Артуру Парфенчикову, омбудсмену Ларисе Бойченко, председателю Следкома России Александру Бастрыкину.



«Требуем отменить несправедливый приговор инструкторам лагеря «Сямозеро» Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову, — говорится в обращении. — После семи лет судебных разбирательств судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева вынесла оглушительный приговор молодым инструкторам лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» — 27-летнему Павлу Ильину и 26-летнему Валерию Круподерщикову, признав их виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)».



В петиции сообщается, что суд приговорил Павла Ильина, которого не было на момент трагедии на озере, к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 17 млн 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим, а Валерия Круподерщикова, тонувшего вместе с детьми, к шести годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 36 млн рублей.

"Жестокий приговор, немыслимые суммы штрафов для тех, кто сами в момент трагедии на Сямозере были детьми. Валере Круподерщикову в 2016 году было 19 лет, а Павлу Ильину – 20. Они пришли в лагер на практику и находились под руководством взрослых. Как за отдыхающих детей, так и за инструкторов-практикантов отвечало руководство лагеря. Ни Круподерщиков, ни Ильин не могли принимать решение – выходить им в водный поход или нет", - сказано в сообщении.



На момент публикации этого материала петицию подписали 2 738 человек.



Напомним, ранее защитники инструкторов лагеря «Сямозеро» обратились за помощью в программу «Человек и закон».