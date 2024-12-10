В Карелии собирают новогодние подарки для одиноких пожилых людей

Акция проходит до 20 декабря.

Сбор новогодних подарков для одиноких пожилых людей проводит до 20 декабря Комплексный центр соцобслуживания Карелии, сообщили в официальном паблике республики.



В праздничный пакет можно положить открытку с добрыми пожеланиями и подарок.



Подойдут:



• ночная рубашка, халат, футболка (размеры от 44 до 56)

• носки, тапочки (размеры от 36 до 42)

• нижнее белье

• платок, полотенце

• средства личной гигиены

• набор для творчества

• сладкие угощения.



Обязательное условие — вещи должны быть новыми.



Подарки можно принести по адресу: г Петрозаводск, пр. Ленина, 4 и ул. Л. Чайкиной, 5 по будням с 9.00 до 17.00. Телефон 8-953-538-07-95.