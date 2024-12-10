В Карелии собирают новогодние подарки для одиноких пожилых людей

Акция проходит до 20 декабря.
Сбор новогодних подарков для одиноких пожилых людей проводит до 20 декабря Комплексный центр соцобслуживания Карелии, сообщили в официальном паблике республики.
В праздничный пакет можно положить открытку с добрыми пожеланиями и подарок.
Подойдут:
• ночная рубашка, халат, футболка (размеры от 44 до 56)
• носки, тапочки (размеры от 36 до 42)
• нижнее белье
• платок, полотенце
• средства личной гигиены
• набор для творчества
• сладкие угощения.
Обязательное условие — вещи должны быть новыми.
Подарки можно принести по адресу: г Петрозаводск, пр. Ленина, 4 и ул. Л. Чайкиной, 5 по будням с 9.00 до 17.00. Телефон 8-953-538-07-95.
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