В Карелии собирают новую партию гуманитарного груза для жителей Донбасса

На этой неделе в пункт сбора Народного фронта в Петрозаводске доставили несколько тонн продуктов и предметов первой необходимости из районов Карелии.

Часть передадут беженцам, которые сегодня находятся в республике. Остальной груз отправят в распределительные центры приграничных с республиками Донбасса областей.

Этим утром волонтеры разгрузили два автомобиля с гуманитарной помощью, собранной жителями Сегежского и Сортавальского районов. Накануне сюда поступил груз из Калевальского района. Привозят вещи и сами жители Петрозаводска.

По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта Анны Лопаткиной, в пункт сбора помощи регулярно обращаются беженцы, которые прибыли в Карелию с территории Донбасса и Украины. Как правило, они останавливаются у родственников и в пунктах временного размещения. Благодаря поддержке правительства Карелии более 30 человек уже нашли работу, многие из них хотят снимать жильё самостоятельно.

«Мы понимаем, насколько важна поддержка для тех, кто вынужден оставить свой дом. С каждым человеком стараемся работать индивидуально: уточняем размер одежды, спрашиваем о том, что необходимо выдать в первую очередь. Помогаем как можем», — пояснила Анна Лопаткина.

Продукты питания, вещи и предметы первой необходимости в Карелии уже получили более 170 беженцев. Многие обращались в Народный фронт дважды или трижды. Анна Лопаткина отметила, что в первую очередь сегодня нужны средства гигиены и продукты длительного хранения — это консервы, крупы, чай и кофе.

Пункты сбора гуманитарной помощи организованы в разных районах Карелии. В Петрозаводске помощь принимают в двух местах. Пункт Народного фронта находится по адресу: улица Дзержинского, 3, кабинет № 67. Работает в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон 8 (8142) 59-57-84. Пункт, созданный на базе регионального отделения «Единой России», расположен по адресу: ул. Энгельса, 4. Открыт в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон: 8 (8142) 76-74-54.

Всего же с начала спецоперации жители Карелии направили на Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи.