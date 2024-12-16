В Карелии собирают помощь для погорельцев

Жители поселка в Прионежском районе остались без одежды и документов.

Сообщение с просьбой о помощи к землякам разместил на своей странице в соцсети глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

В результате пожара в поселке Ладва-Ветка жильцы сгоревшей квартиры остались без денег и документов. Сейчас семью разместили в маневренном фонде в поселке Мелиоративный.

«Призываем неравнодушных граждан помочь семье. Необходимо собрать одежду: Мужская: 52 размер одежды, 42 размер обуви; женская: 42-44 размер одежды, 37 размер обуви; женская: 52 размер одежды, 37-38 размер обуви. Также будет полезна кухонная утварь», — написал глава администрации, уточнив, что принести вещи можно будет в администрацию Прионежского района или в администрацию Мелиоративного сельского поселения.

Кроме того, Григорий Шемет на своей странице разместил реквизиты, по которым можно будет перевести средства для поддержки погорельцев.