В Карелии собирают школьные принадлежности для нуждающихся

Горожан призывают принять участие в благотворительном школьном базаре, сообщили в Отделе планирования и развития Централизованной библиотечной системы Петрозаводска.

С 27 июля по 21 августа все муниципальные библиотеки собирают почти новые школьные принадлежности, учебники, книги для детей Петрозаводска.

Адреса библиотек:

- Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);

- Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14);

- Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2);

- Библиотека №4 (Соломенская ул., 25);

- Библиотека №7 (ул. Жуковского, 63);

- Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., 1);

- Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);

- Библиотека №15 (ул. Калевалы, 6);

- Библиотека №22 (Лососинское ш., 26).

Принести школьные принадлежности можно во все почтовые отделения Петрозаводска.

Завершится акция 28 августа. Школьные принадлежности передадут общественным организациям и социальным учреждениям нашего города необходимые школьные принадлежности для их воспитанников и подопечных.

Телефон для справок 703-522.