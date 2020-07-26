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В Карелии собирают школьные принадлежности для нуждающихся

Новости. Общество
18:00, 27 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Горожан призывают принять участие в благотворительном школьном базаре, сообщили в Отделе планирования и развития Централизованной библиотечной системы Петрозаводска.

С 27 июля по 21 августа все муниципальные библиотеки собирают почти новые школьные принадлежности, учебники, книги для детей Петрозаводска.

Адреса библиотек:

- Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);
- Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14);
- Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2);
- Библиотека №4 (Соломенская ул., 25);
- Библиотека №7 (ул. Жуковского, 63);
- Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., 1);
- Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);
- Библиотека №15 (ул. Калевалы, 6);
- Библиотека №22 (Лососинское ш., 26).

Принести школьные принадлежности можно во все почтовые отделения Петрозаводска.

Завершится акция 28 августа. Школьные принадлежности  передадут общественным организациям и социальным учреждениям нашего города необходимые школьные принадлежности для их воспитанников и подопечных.

Телефон для справок 703-522.

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Комментарии

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тетка
2020-07-27 19:50:11
И не стыдно управленцам и депутатам за то, что в великой стране вынуждены собирать с миру по нитке на лечение, на учебники, на одежду нуждающимся?
Яша
2020-07-27 19:08:17
Взятки петросоветовца главного потратить на школьные принадлежности, а если всерьёз проверить сметы расходов,где тратятся сотни миллионов, то хватит на пару новых школ, на содержание питания бесплатного всех школ города, ну ежели ещё откаты всё собрать, то и по квартире можно учителям дать, у кого плохие условия жизни, ведь на их зарплату только будку собачью с подогревом и можно купить?
кир
2020-07-27 18:45:43
Не так. Волонтеры и власть должны внести в базу данных нуждающихся в помощи. На первом месте должно стоять трудоустройство родителя (ей), чтобы основные потуги исходили из семьи. Взять на контроль в режиме реального времени их работу, доходы. Материальная помощь не возбраняется. Изучить психологический климат в семье, подвигнуть родителей на дополнительный заработок. Вот этим реально никто не занимается. Дело говорю.
Гость
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