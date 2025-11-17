В Карелии собирают средства на новогоднюю елку

Власти Беломорска обратились к жителям с просьбой собрать недостающую сумму для установки современной новогодей елки.
Беломорск победил в конкурсе Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) с проектом установки новой новогодней елки и закупки праздничных украшений. Для реализации проекта необходимо собрать 139 228 рублей за счет софинансирования граждан при общей стоимости проекта 1 378 500 рублей.
Город уже заказал новую елку, которая находится в пути. Сбор средств от жителей является обязательным условием реализации проекта в рамках ППМИ. Организаторы подчеркивают, что даже небольшой вклад каждого горожанина поможет создать праздничную атмосферу для всех жителей и гостей города:
— Мы на пороге того, чтобы сделать наш город по-настоящему праздничным, но без вашей поддержки реализовать этот проект, к сожалению, не получится, — сообщает администрация Беломорского округа.
Желающие могут перечислить средства по реквизитам Администрации Беломорского муниципального округа.
