В Карелии собирают урожай кукурузы

В министерстве сельского хозяйства Карелии рассказали о сборе кукурузы на силос в племенном хозяйстве «Ильинское».

Как объяснили в Минсельхозе, в Олонецком районе богатый урожай дали два зернокормовых сорта кукурузы, включеные в Государственный реестр селекционных достижений РФ.

«Уборка кукурузы в данные сроки является запланированным мероприятием. Мы к этому шли сознательно. Сегодняшний период является наиболее благоприятным временем для заготовки кукурузы на силос — окончание фазы молочной спелости», — отметил генеральный директор хозяйства.

В министерстве заметили, что одним из важных преимуществ кукурузы является более низкая себестоимость заготовленного силоса по сравнению с силосом, заготавливаемом из однолетних и многолетних трав.