В Карелии собираются строить модульные здания почты

Компания «Карельский профиль», построившая более двух десятков ФАПов, теперь будет делать модульные почтовые отделения в селах, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что компания «Карельский профиль» построила в республике более двух десятков фельдшерско-акушерских пунктов, которые хорошо зарекомендовали себя. И сегодня производственники решили принять участие в программе модернизации почтовых отделений в сельской местности — делать модульные здания почты.

«И мы поддержим предприятие — обсудили новую перспективу с директором Денисом Москвиным. Опыт работы у „Карельского профиля“ большой — почти 15 лет. Год назад компания открыла в Шуе завод по производству стропильных систем и каркасных домокомплектов. Средства на реализацию проекта выделило минэкономики республики. Закупить оборудование — два автоматизированных станка — помог Фонд развития промышленности Карелии. Сейчас предприятие готово производить 5000 квадратных метров продукции в месяц», — рассказал Артур Парфенчиков.

Также, по словам главы Карелии, у компании есть еще одно перспективное направление — производство модульных домов для глэмпингов. Их делают по заказу турфирм. Первая партия уже готова к отправке в Мегрегу, Западное Кончезеро, Косалму и соседние с Карелией области.

«Главные преимущества продукции — быстрота сборки и экологичность», — отметил Парфенчиков.