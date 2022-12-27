В Карелии собираются вернуть Доски почета

По мнению главы Карелии, в республике немало семейных династий, с которых можно брать пример.

Ситуация на рынке труда Карелии стабильна, заявил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.



«Меры поддержки – выплата от 100 до 250 тысяч рублей на свое дело – дали эффект. Многие наши земляки, кто ранее был безработным, сегодня успешны и продолжают развивать своё дело. А фермер Ольга Свирид, отельер Анна Каллиева и другие стали героями федеральной Книги успеха. Такую же книгу успешных трудовых историй создадим и в Карелии. А еще будем возрождать Доски почета – у нас в республике немало семейных династий, с которых можно брать пример», - рассказал Парфенчиков.



В частности, об этом, говорили на коллегии управления труда и занятости.



«Впервые за последние несколько лет число жителей республики, занятых в экономике региона, увеличилось на 6,6 тысячи человек, а безработица достигла своего исторического минимума – снизилась до 1,3%», - отметил Парфенчиков.



По его словам, в 2022 году регистрацию в качестве юрлица или ИП получили почти 700 жителей региона.