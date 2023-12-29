В Карелии собрали первую партию подписей в поддержку выдвижения Путина

Подписи отправили в центральный избирательный штаб.

9 января первая партия подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина была отправлена из Карелии в Москву. Как сообщается на сайте подписи из Карелии уже поступили в центральный избирательный штаб.

В Республике Карелия волонтеры начали сбор подписей в конце 2023 года. Они работали ежедневно, без перерыва на зимние каникулы. За это время многие жители республики решили поддержать выдвижение Владимира Путина.

Пункты по сбору подписей открыты во всех районах республики. В большинстве из них они работают на базе общественных приемных Единой России. В Костомукше, Сегеже, Кондопоге и в столице республике действуют стационарные точки сбора подписей. В Петрозаводске к сбору подписей подключился Народный фронт.

По словам координатора волонтеров Екатерины Литвиновой: «Мы включились в работу с первого же дня. Волонтеры работали в торговых центрах Петрозаводска без выходных и перерывов. Сейчас, после окончания зимних праздников, к нам присоединились новые добровольцы».

«Сегодня мы уже можем подвести первые итоги работы, — продолжает Литвинова, — по словам наших волонтеров можно уверенно говорить о высоком уровне поддержки Владимира Путина. Люди считали своим долгом не просто поставить подпись, но и поддержать курс, которым идет страна».

Всего в Центральный избирательный штаб поступило более 1 млн 300 тысяч подписей в поддержку действующего президента России от 58 субъектов нашей страны, сообщили на сайте Владимира Путина.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.