Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
В Карелии нашли молодого человека в капюшоне
09.01.2024 19:58
Из-за долгов за коммунальные услуги жителям Петрозаводска грозит выселение
09.01.2024 18:00

В Карелии собрали первую партию подписей в поддержку выдвижения Путина

Новости. Политика
12:46, 10 Января 2024
фото: © Избирательный штаб Карелии

Новости партнеров

Подписи отправили в центральный избирательный штаб.

9 января первая партия подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина была отправлена из Карелии в Москву. Как сообщается на сайте подписи из Карелии уже поступили в центральный избирательный штаб.

В Республике Карелия волонтеры начали сбор подписей в конце 2023 года. Они работали ежедневно, без перерыва на зимние каникулы. За это время многие жители республики решили поддержать выдвижение Владимира Путина.

Пункты по сбору подписей открыты во всех районах республики. В большинстве из них они работают на базе общественных приемных Единой России. В Костомукше, Сегеже, Кондопоге и в столице республике действуют стационарные точки сбора подписей. В Петрозаводске к сбору подписей подключился Народный фронт.

По словам координатора волонтеров Екатерины Литвиновой: «Мы включились в работу с первого же дня. Волонтеры работали в торговых центрах Петрозаводска без выходных и перерывов. Сейчас, после окончания зимних праздников, к нам присоединились новые добровольцы».

«Сегодня мы уже можем подвести первые итоги работы, — продолжает Литвинова, — по словам наших волонтеров можно уверенно говорить о высоком уровне поддержки Владимира Путина. Люди считали своим долгом не просто поставить подпись, но и поддержать курс, которым идет страна».

Всего в Центральный избирательный штаб поступило более 1 млн 300 тысяч подписей в поддержку действующего президента России от 58 субъектов нашей страны, сообщили на сайте Владимира Путина.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.