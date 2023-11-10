В Карелии собрались защищать место мощного землетрясения

В Пудожской районе могут создать ещё одну особо охраняемую территорию.

Как сообщили власти Карелии, ученые обнаружили в Пудожском районе место древнего мощного землетрясения. О возможных следах природной катастрофы им рассказали уроженцы поселка Кубово.

По словам струдников Института геологии КарНЦ РАНэти следы древнего землетрясения подобны тем, что находятся на Воттвааре и в урочище Чертов стул.

Специалисты считают, что местность надо тщательно исследовать и придать ей статус особо охраняемой природной территории.