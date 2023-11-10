В Карелии собрались защищать место мощного землетрясения

В Пудожской районе могут создать ещё одну особо охраняемую территорию.
Как сообщили власти Карелии, ученые обнаружили в Пудожском районе место древнего мощного землетрясения. О возможных следах природной катастрофы им рассказали уроженцы поселка Кубово.
По словам струдников Института геологии КарНЦ РАНэти следы древнего землетрясения подобны тем, что находятся на Воттвааре и в урочище Чертов стул.
Специалисты считают, что местность надо тщательно исследовать и придать ей статус особо охраняемой природной территории.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание