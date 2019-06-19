В Карелии собутыльник обокрал спящую даму

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Мужчина украл у жительницы Медвежьегорска деньги, сообщили в МВД Карелии.
В полицию поступило заявление о краже от 59-летней жительницы Медвежьегорска. Женщина сообщила о пропаже 7 тысяч рублей из кошелька.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 33-летнего ранее судимого жителя Сегежи.
Полицейские выяснили, что в день преступления женщина была в гостях у своего знакомого в квартире, и они употребляли спиртные напитки.
По версии следствия, когда дама заснула, мужчина украл из ее кошелька деньги.
Возбуждено уголовное дело.
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