В Карелии собутыльник обокрал спящую даму

Мужчина украл у жительницы Медвежьегорска деньги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление о краже от 59-летней жительницы Медвежьегорска. Женщина сообщила о пропаже 7 тысяч рублей из кошелька.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 33-летнего ранее судимого жителя Сегежи.

Полицейские выяснили, что в день преступления женщина была в гостях у своего знакомого в квартире, и они употребляли спиртные напитки.



По версии следствия, когда дама заснула, мужчина украл из ее кошелька деньги.

Возбуждено уголовное дело.