В Карелии собутыльники пропили телевизор уснувшего товарища

В Сегежском районе попойка закончилась уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Сегежского района дважды за сутки обращался 41-летний местный житель. Он распивал спиртное со знакомыми. Вечером мужчина отлучился в уборную, а когда вернулся, не обнаружил ТВ-приставки. Прибывшие на место сотрудники полиции отыскали её в коридоре.

Второй раз он заявил о краже наутро. Мужчина сообщил, что из его комнаты похищен телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых — 44 и 45-летнего гостей заявителя. Мужчины покинули жилплощадь потерпевшего, но ночью, когда тот уснул, вернулись. Похищенное сбыли неизвестному, деньги потратили на алкоголь.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершённой из жилища.