В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

Карельский гидрометцентр сообщает, что ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°С и более ниже климатической нормы.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 7 января, в Карелии облачно с прояснениями. По южным районам местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый, днем на юге северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -19,-24°С, по северным районам местами до -30°С, по южным -13, -18°С, днем -15, -20°С, на юге местами -10, -15°С.
В Петрозаводске же облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью южных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -10,-12°С. Атмосферное давление будет падать.
В целом в период с 05 по 09 января 2026 года на территории Республики Карелия, преимущественно по северо-западным и центральным районам, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°С и более ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры для данного периода от минус 7,4°С до минус 12,2°С).
Ранее мы сообщали, что жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды.