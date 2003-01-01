В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

РЕКЛАМА
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе

17:20

Посылки из Карелии передали землякам, служащим в Белгородской области

16:50

Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз

15:55

Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии

15:19

В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
06 января, 17:02 Погода
Карельский гидрометцентр сообщает, что ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°С и более ниже климатической нормы.

фото: © Игорь Подгорный

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 7 января, в Карелии облачно с прояснениями. По южным районам местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый, днем на юге северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -19,-24°С,  по северным районам местами до -30°С, по южным -13, -18°С, днем -15, -20°С, на юге местами -10, -15°С.

В Петрозаводске же облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью южных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17°С, днем -10,-12°С. Атмосферное давление будет падать.

В целом в период с 05 по 09 января 2026 года на территории Республики Карелия, преимущественно по северо-западным и центральным районам, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°С и более ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры для данного периода от минус 7,4°С до минус 12,2°С).

Ранее мы сообщали, что жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды.

