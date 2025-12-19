В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

В бюджете не нашлось денег на поезд, следовавший по маршруту Сортавала — Кузнечное, остальные направления сохранят.

Жители Карелии обратились к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой сохранить пригородный поезд, следующий по маршруту Сортавала — Кузнечное в Ленинградской области.

Напомним, в начале декабря появилась информация о возможной отмене нескольких пригородных маршрутов из-за значительного роста расходов на их содержание. Под вопросом была судьба поезда из Петрозаводска в Свирь и Медвежьегорск, одного из поездов, следующих по маршруту Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала, а также поезда Сортавала — Кузнечное.

На прямой линии глава Карелии пояснил, что власти отказались от планов по отмене большинства маршрутов, но поезд Сортавала — Кузнечное все же планируется закрыть. По словам Парфенчикова, этот маршрут сейчас используется мало — около 30 человек два раза в неделю, а на его сохранение из бюджета потребовалось бы дополнительно 50 миллионов рублей.

Жители поселка Кузнечное отметили, что зачастую этот поезд — единственный доступный транспорт. Люди опасаются, что без него они не смогут добираться до работы, поликлиник, банков и других важных объектов.

Артур Парфенчиков пообещал проработать этот вопрос с соседней Ленинградской областью и найти альтернативное решение для жителей. В качестве замены пассажирам предлагают пользоваться поездами дальнего следования и «Ласточкой», а также запросить дополнительные остановки этих поездов на малых станциях.