В Карелии сократилось число детсадов

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Карелиястат опубликовал данные по количеству дошкольных образовательных учреждений в регионе и числу их воспитанников, которые продемонстрировали наиболее напряженную обстановку в сельской местности.
Согласно опубликованным данным, на конец 2014 года в республике насчитывалось 290 дошкольных образовательных организаций. К концу 2018 года число садиков сократилось до 255, то есть исчезли 35 учреждений.
Сокращение коснулось как городских, так и сельских детсадов. В 2014 году насчитывалось 166 городских и 124 сельских садика, а в 2018 году учреждений стало 147 и 108 соответственно.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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