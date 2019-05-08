В Карелии сократилось число детсадов

Карелиястат опубликовал данные по количеству дошкольных образовательных учреждений в регионе и числу их воспитанников, которые продемонстрировали наиболее напряженную обстановку в сельской местности.

Согласно опубликованным данным, на конец 2014 года в республике насчитывалось 290 дошкольных образовательных организаций. К концу 2018 года число садиков сократилось до 255, то есть исчезли 35 учреждений.

Сокращение коснулось как городских, так и сельских детсадов. В 2014 году насчитывалось 166 городских и 124 сельских садика, а в 2018 году учреждений стало 147 и 108 соответственно.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".