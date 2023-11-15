Реклама

На старте продаж квартиру в доме №5 нового района «Talojarvi. Город у воды» можно купить по минимальной цене
15.11.2023 17:54
Сберечь тепло, не утонув в долгах
Сегодня 11:23

В Карелии сократилось количество обнаруженных фальшивых купюр

Новости. Общество
12:45, 17 Ноября 2023
фото: © wirestock / Freepik

Новости партнеров

Республика вошла в число лидеров среди регионов СЗФО по снижению количества поддельных банкнот.

В третьем квартале 2023 года в банковской системе на территории Карелии обнаружили 11 банкнот Банка России с признаками подделки, что на 52% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом пишет официальный сайт Банка России.

По информации источника, республика вошла в число лидеров среди регионов СЗФО по снижению количества поддельных банкнот наравне с Псковской и Новгородской областями, а также Санкт-Петербургом.

Почти вдвое по сравнению с третьим кварталом прошлого года сократилось количество поддельных пятитысячных банкнот — до 9 штук. Выявлены и изъяты из обращения две купюры номиналом 1 000 рублей с признаками подделки.

Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 50 евро. В прошлом году преступники дважды имитировали стодолларовые банкноты.

«Количество фальшивых денег в обороте снижается. За девять месяцев 2023 года в республике выявлено почти вдвое меньше поддельных денежных знаков, чем год назад. Снижению фальшивомонетничества в том числе способствует модернизация банкнотного ряда. Уже обновлены и находятся в обороте банкноты номиналами 100, 200 и 2 000 рублей, они содержат усиленный защитный комплекс и более долговечны. Модернизированная пятитысячная купюра поступит в обращение в следующем году, а до 2025 года Банк России планирует поэтапно провести модернизацию купюр остальных номиналов», — отметил управляющий отделением Банка России по Карелии Вадим Чекан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.11.2023, 18:40
На Земле вскоре начнется новая магнитная буря
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
10.11.2023, 22:00
Эксперт объяснила, в чем заключается польза клопов
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате
16.11.2023, 15:32
Финляндия полностью закрывает переход границы в пункте пропуска Вяртсиля в Карелии

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.