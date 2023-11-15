В Карелии сократилось количество обнаруженных фальшивых купюр

Республика вошла в число лидеров среди регионов СЗФО по снижению количества поддельных банкнот.

По информации источника, республика вошла в число лидеров среди регионов СЗФО по снижению количества поддельных банкнот наравне с Псковской и Новгородской областями, а также Санкт-Петербургом.

В третьем квартале 2023 года в банковской системе на территории Карелии обнаружили 11 банкнот Банка России с признаками подделки, что на 52% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом пишет официальный сайт Банка России.

Почти вдвое по сравнению с третьим кварталом прошлого года сократилось количество поддельных пятитысячных банкнот — до 9 штук. Выявлены и изъяты из обращения две купюры номиналом 1 000 рублей с признаками подделки.

Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 50 евро. В прошлом году преступники дважды имитировали стодолларовые банкноты.

«Количество фальшивых денег в обороте снижается. За девять месяцев 2023 года в республике выявлено почти вдвое меньше поддельных денежных знаков, чем год назад. Снижению фальшивомонетничества в том числе способствует модернизация банкнотного ряда. Уже обновлены и находятся в обороте банкноты номиналами 100, 200 и 2 000 рублей, они содержат усиленный защитный комплекс и более долговечны. Модернизированная пятитысячная купюра поступит в обращение в следующем году, а до 2025 года Банк России планирует поэтапно провести модернизацию купюр остальных номиналов», — отметил управляющий отделением Банка России по Карелии Вадим Чекан.