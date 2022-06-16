В Карелии соседи потребовали с матершинницы более 200 тысяч рублей за оскорбления

Жительница Пудожа обматерила своих соседей и поплатилась за это, сообщили в районном суде.

Как выяснилось, женщина повздорила со своими соседями и во время скандала обматерила их. В суде потерпевшие попросили моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей в пользу каждого человека за унижение достоинства.

Женщина не согласилась с требованиями своих истцов. Она объяснила, что могла материться во время спора, но не в адрес потерпевших.

Прослушав аудиозапись конфликта, суд признал женщину виновной и обязал жительницу Пудожа выплатить моральную компенсацию в размере 5 тысяч рублей каждому потерпевшему.