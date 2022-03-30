В Карелии соседи выбили нож из рук мужчины, пытавшегося зарезать знакомого

В Калевальском районе будут судить мужчину, обвиняемого в покушении на убийство знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь 6 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в поселке Калевала несколько раз ударил ножом 48 – летнего знакомого. Благодаря вмешательству соседей, которые выбили из рук обвиняемого нож, и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

В ходе следствия обвиняемый вину свою не признал.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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