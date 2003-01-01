РЕКЛАМА
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35 Статьи
Служба занятости Карелии трудоустроила каждого второго соискателя с инвалидностью

20:42

В Карелии составили более 860 протоколов за нарушение тишины

20:05

«Почему так дорого?»: житель Петрозаводска выставил на продажу 200-рублевую купюру за 222 миллиона рублей

19:42

Двое сообщников и девять кооперативов: как предприниматель из Петербурга осваивал бюджетные деньги в Карелии

19:15

Умер старейший преподаватель института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин

19:01

Житель Петрозаводска оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде

18:32

Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу

18:03

Библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии

17:41

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

17:20

В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову

17:15

Туман и заморозки до -7°С придут в Карелию 11 ноября

17:01

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании

16:56

Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

16:48

«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

16:34

За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

16:15

«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

16:02

Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

15:43

Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

15:30

Участок трассы «Кола» полностью перекроют для автомобилистов

15:22

Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

15:11

Максимальный размер больничного увеличится в России

15:04

В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

14:46

Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
В Карелии составили более 860 протоколов за нарушение тишины
Сегодня 20:05 Общество
В парламенте Карелии разбирались, как работает региональный закон об административных правонарушениях.

фото: © Шедеврум / Законодательное собрание РК

Сегодня, 10 ноября, на заседании Комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии депутаты подняли важный вопрос, который касается административных нарушений и тех, кто отвечает за их выявление в Карелии. В настоящий момент МВД по Карелии, согласно подписанному в апреле 2025 года с правительством региона соглашению, полномочно составлять протоколы только в отношении нарушителей тишины. То есть по одному пункту регионального закона об административных правонарушениях.

По данным представителя МВД Карелии Юрия Петрова, с 10 апреля текущего года по фактам нарушения тишины и покоя в Карелии составлены 867 протоколов, из них повторно за это нарушение наказали 81 жителя. При этом, как отметил представитель ведомства, по результатам рассмотрения дел полицией вынесено 1698 определения об отказе в возбуждении административных дел. То есть нет задачи штрафовать и наказывать, есть задача побудить не нарушать, считает представитель МВД.

Депутаты обратили внимание, что по соглашению между МВД и правительством Карелии не предусмотрена работа по другим нарушениям. Остальными составами занимаются органы местного самоуправления. Так, у полиции нет полномочий составить протокол на владельцев домашних животных за самовыгул. Не может полиция наказать и граждан, которые справляют нужду в общественном месте или хулиганят на общественных мероприятиях, или так называемых граффитистов, которые портят городское имущество.

Составлять протоколы по этим делам имеют право не только органы местного самоуправления, но и сотрудники Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Но на всю Карелию их не хватает. По словам руководителя госкомитета Олега Полякова, таких специалистов всего два. Очевидно, что два чиновника не могут обеспечить решение данного вопроса.


Председатель Комитета Заксобрания Сергей Шугаев согласился с мнением Олега Полякова, что именно полиция, а не условный чиновник, должна участвовать в выявлении таких нарушений, поскольку отношение к человеку в форме у граждан совсем другое. Сергей Шугаев поддержал и представителя МВД по поводу целесообразности штрафов. Он также отметил, что хоть муниципалитеты и Госкомитет по ОЖ и БН имеют полномочия, но по факту нарушениями часто никто не занимается.

— Надо работать, чтобы эти статьи вернулись под МВД. И согласен: речь не в количестве протоколов и сумме штрафов, речь в работе системы. А то получается, что у семи нянек дитя без присмотра, — прокомментировал Шугаев.

Зампредседателя парламентского Комитета по законности и правопорядку Артем Валюк предложил от Заксобрания Карелии обратиться к министру МВД по поводу расширения полномочий полиции в выявлении таких административных правонарушений.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник не была столь категорична и сказала, что многие муниципалитеты неплохо справляются с этой работой. Так, в Костомукше в 2024 году было выявлено 353 нарушения в сфере благоустройства, а в 2025 году (хотя год еще продолжается) 117. То есть налицо снижение, значит, есть эффект.

Интересную мысль в завершении обсуждения высказал Олег Поляков. Он уверен, что недоработка в сфере выявления и наказания таких, казалось бы, не самых серьезных нарушений, ведет к уголовным преступлениям, поскольку конфликт между гражданами никто не гасит, а значит, появляются предпосылки к более серьезным преступлениям.

Выберите категорию
