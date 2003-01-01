В Карелии составили более 860 протоколов за нарушение тишины

В парламенте Карелии разбирались, как работает региональный закон об административных правонарушениях.

Сегодня, 10 ноября, на заседании Комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии депутаты подняли важный вопрос, который касается административных нарушений и тех, кто отвечает за их выявление в Карелии. В настоящий момент МВД по Карелии, согласно подписанному в апреле 2025 года с правительством региона соглашению, полномочно составлять протоколы только в отношении нарушителей тишины. То есть по одному пункту регионального закона об административных правонарушениях.

По данным представителя МВД Карелии Юрия Петрова, с 10 апреля текущего года по фактам нарушения тишины и покоя в Карелии составлены 867 протоколов, из них повторно за это нарушение наказали 81 жителя. При этом, как отметил представитель ведомства, по результатам рассмотрения дел полицией вынесено 1698 определения об отказе в возбуждении административных дел. То есть нет задачи штрафовать и наказывать, есть задача побудить не нарушать, считает представитель МВД.

Депутаты обратили внимание, что по соглашению между МВД и правительством Карелии не предусмотрена работа по другим нарушениям. Остальными составами занимаются органы местного самоуправления. Так, у полиции нет полномочий составить протокол на владельцев домашних животных за самовыгул. Не может полиция наказать и граждан, которые справляют нужду в общественном месте или хулиганят на общественных мероприятиях, или так называемых граффитистов, которые портят городское имущество.

Составлять протоколы по этим делам имеют право не только органы местного самоуправления, но и сотрудники Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Но на всю Карелию их не хватает. По словам руководителя госкомитета Олега Полякова, таких специалистов всего два. Очевидно, что два чиновника не могут обеспечить решение данного вопроса.



Председатель Комитета Заксобрания Сергей Шугаев согласился с мнением Олега Полякова, что именно полиция, а не условный чиновник, должна участвовать в выявлении таких нарушений, поскольку отношение к человеку в форме у граждан совсем другое. Сергей Шугаев поддержал и представителя МВД по поводу целесообразности штрафов. Он также отметил, что хоть муниципалитеты и Госкомитет по ОЖ и БН имеют полномочия, но по факту нарушениями часто никто не занимается.

— Надо работать, чтобы эти статьи вернулись под МВД. И согласен: речь не в количестве протоколов и сумме штрафов, речь в работе системы. А то получается, что у семи нянек дитя без присмотра, — прокомментировал Шугаев.

Зампредседателя парламентского Комитета по законности и правопорядку Артем Валюк предложил от Заксобрания Карелии обратиться к министру МВД по поводу расширения полномочий полиции в выявлении таких административных правонарушений.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник не была столь категорична и сказала, что многие муниципалитеты неплохо справляются с этой работой. Так, в Костомукше в 2024 году было выявлено 353 нарушения в сфере благоустройства, а в 2025 году (хотя год еще продолжается) 117. То есть налицо снижение, значит, есть эффект.

Интересную мысль в завершении обсуждения высказал Олег Поляков. Он уверен, что недоработка в сфере выявления и наказания таких, казалось бы, не самых серьезных нарушений, ведет к уголовным преступлениям, поскольку конфликт между гражданами никто не гасит, а значит, появляются предпосылки к более серьезным преступлениям.