В Карелии составляют портрет молодежи республики

Ранее мы рассказывали , что почти половина карельских студентов работают с первого курса.

— Ваше участие поможет сформировать объективную картину развития Карелии и определить ключевые направления для будущих изменений, — уверены исследователи. Чтобы принять участие в опросе, молодым людям от 16 до 35 лет необходимо заполнить анкету по этой ссылке. Опрос проводится до 30 октября.

ПетрГУ проводит масштабное социологическое исследование в рамках программы «Регион для молодых». Цель — составить подробный портрет современной молодёжи Республики Карелия. В университете объясняют, что это важно, потому что не только позволит понять, какая у нас сегодня молодежь, но поможет услышать голос молодых жителей региона.

Петрозаводский государственный университет просит молодых жителей республики от 16 до 35 лет принять участие в очень важном исследовании.

