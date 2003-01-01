В Карелии составляют портрет молодежи республики

Петрозаводский государственный университет просит молодых жителей республики от 16 до 35 лет принять участие в очень важном исследовании.
ПетрГУ проводит масштабное социологическое исследование в рамках программы «Регион для молодых». Цель — составить подробный портрет современной молодёжи Республики Карелия. В университете объясняют, что это важно, потому что не только позволит понять, какая у нас сегодня молодежь, но поможет услышать голос молодых жителей региона.
— Ваше участие поможет сформировать объективную картину развития Карелии и определить ключевые направления для будущих изменений, — уверены исследователи. Чтобы принять участие в опросе, молодым людям от 16 до 35 лет необходимо заполнить анкету по этой ссылке. Опрос проводится до 30 октября.
