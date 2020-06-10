В Карелии состоится суд над сутенершей

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2019 году 32-летняя петрозаводчанка создала агентство для оказания услуг сексуального характера. Затем, подобрав девушек для занятия проституцией, она через соцсеть "Вконтакте" находила клиентов и организовывала встречи интимного характера.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.