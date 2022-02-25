В Карелии состоялось заседание рабочей группы для поддержки бизнеса в условиях санкций

В правительстве создали рабочую группу при Региональном Штабе при Главе Карелии для поддержки бизнеса в условиях внешних санкций.

В правительстве республики создали рабочую группу по экономике при Региональном штабе при Главе Республики Карелия по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций.

Первое заседание рабочей группы состоялось вчера, 3 марта. На нем было принято решение подготовить предложения о снижении ставок налога для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Снижение налога может затронуть предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, лесозаготовки, строительства и добычи полезных ископаемых.

«Правительством Республики Карелия уже принято решение по дополнительной поддержке карельских предприятий, в первую очередь ведущих внешнеэкономическую деятельность, а также использующих в производственных цепочках импортные товары и услуги. Работа по оказанию мер поддержки таким предприятиям будет продолжена, — отметил заместитель Премьер-министра Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Также будут поддержаны предприятия, имеющие контракты на поставку импортных комплектующих, оборудования или сырья, и предприятия, ориентированные на экспорт.

В апреле 2022 года будет проведена заявочная компания на предоставление субсидий малым и средним предприятиям в области внешнеэкономической деятельности. Максимальный размер субсидии составит 1 миллион 500 тысяч рублей (до 50% затрат).

Кроме того, были сформированы предложения по оказанию помощи бизнесу для смягчения последствий санкций. Соответствующие обращения будут направлены в адрес федеральных органов государственной власти.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций можно прочитать на сайте Минэкономразвития Карелии.