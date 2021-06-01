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В Карелии состоятся трейловые забеги

Новости. Спорт
17:40, 02 Июня 2021
фото: © Карина Бурьян/ТАСС

Жителей республики приглашают принять участие в забегах по бездорожью, которые пройдут 12 и 13 июня, сообщили в Минспорта Карелии.

Трейловый забег 12 июня пройдет в Петрозаводске. Дистанция пролегает в лесном массиве, расположенном между нескольким микрорайонами города. Огромная территория, объединяющая десятки километров лесных троп и заброшенных лыжных трасс, станет местом проведения трейла.

Для регистрации доступны дистанции: 21 км и 10,5 км.

В рамках серии забегов Trail Cup Карелия 13 июня состоится трейл «По медвежьим тропам». Он пройдет в Новом Лососинном.

Организаторы подготовили необычную трассу — старт и финиш будут в разных местах. Мужская дистанция — 24 км, женская дистанция — 11 км.

Это уже второй старт из серии забегов. В прошлый раз участники были по колено в грязи, в этот раз организаторы обещают болотистые участки, интересные подъемы, любителям бега придется даже преодолевать реки вброд.

Подробнее с расписанием и регистрацией можно ознакомиться в группе: vk.com/ptzrun.

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