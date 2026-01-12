В Карелии сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя

В Сегеже в ночь на 9 января сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие для пресечения нападения на патрульного после остановки нарушителя, не имеющего права управления.

Водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование об остановке и скрылся, сначала протащив около 50 метров инспектора, удерживавшего дверь машины, сообщает МВД Карелии. Позже автомобиль был обнаружен. Во время разбирательства с водителем пассажир этого транспортного средства нанес одному из полицейских удар стеклянной бутылкой по голове. После этого, с разбитой бутылкой в руке, он направился ко второму сотруднику.



Напарник пострадавшего инспектора произвел несколько предупредительных выстрелов, а затем выстрелил в направлении нападавшего, ранив его в ногу. Пострадавший автоинспектор и вышеобозначенный пассажир госпитализированы.



Водитель, скрывшийся с места происшествия, впоследствии был задержан сотрудниками уголовного розыска. По факту инцидента проводятся проверочные мероприятия, действиям всех фигурантов будет дана соответствующая правовая оценка.

