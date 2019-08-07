В Карелии сотрудники ГИБДД предупредили дальнобойщиков по рации о проверках на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции Пудожского района с помощью рации на гражданском диапазоне частот обратились к водителям автотранспорта на федеральной автодороге Вологда – Медвежьегорск, сообщили в ГИБДД Карелии.

В прямом включении дорожные полицейские информировали водителей о проведении на территории республики профилактического мероприятия "Федеральная дорога".

Инспекторы предупредили транзитных водителей о наиболее аварийных участках дорог, где необходимо выбирать разумную скорость движения и быть предельно внимательными. Призвали водителей строго выполнять требования дорожных знаков и разметки, следить за изменениями дорожной обстановки, не допускать элементов агрессивного вождения, не управлять автотранспортом в состоянии опьянения, а также в утомленном состоянии.

Профилактическое мероприятие "Трасса" в Карелии продлится до конца лета, инспекторы продолжат контролировать дорожную обстановку.