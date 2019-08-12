В Карелии сотрудники Росгвардии задержали двух приятелей с ножами в руках

Мужчины украли из магазина виски и не хотели отдавать ножи вневедомственной охране, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Медвежьегорске вечером 10 августа на пульт районного отдела поступил сигнал тревоги из магазина на ул. Артемьева. На месте сотрудниками вневедомственной охраны было установлено, что два гражданина с признаками алкогольного опьянения совершили открытое хищение бутылки виски.

Один из злоумышленников находился рядом с магазином, на него указали работники. В дальнейшем выяснилось, что это 26-летний местный житель. Он при задержании отказался выполнять законные требования сотрудников, а именно, представиться, сдать два ножа и проследовать к автомобилю.

Ему на помощь пришёл агрессивно настроенный приятель, у которого тоже был нож. Сотрудники вневедомственной охраны разоружили подозреваемых и передали их наряду полиции. На место была вызвана также и следственно-оперативная группа полиции.

Возбуждено уголовное дело.