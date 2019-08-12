Подписаться
Новости. Происшествия
17:40, 12 Августа 2019
фото: © Фото : УВД на Московском метрополитене

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали двух приятелей с ножами в руках

Загрузка...

Мужчины украли из магазина виски и не хотели отдавать ножи вневедомственной охране, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Медвежьегорске вечером 10 августа на пульт районного отдела поступил сигнал тревоги из магазина на ул. Артемьева. На месте сотрудниками вневедомственной охраны было установлено, что два гражданина с признаками алкогольного опьянения совершили открытое хищение бутылки виски.

Один из злоумышленников находился рядом с магазином, на него указали работники. В дальнейшем выяснилось, что это 26-летний местный житель. Он при задержании отказался выполнять законные требования сотрудников, а именно, представиться, сдать два ножа и проследовать к автомобилю.

Ему на помощь пришёл агрессивно настроенный приятель, у которого тоже был нож. Сотрудники вневедомственной охраны разоружили подозреваемых и передали их наряду полиции. На место была вызвана также и следственно-оперативная группа полиции. 

Возбуждено уголовное дело. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-12 17:58:33
В Штатах, любимых пикетчиками, и просто бы застрелили за отказ выполнить требование полиции. Там лучше стражи работают. А у нас нельзя. Не знаешь, какие последствия будут. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

Сегодня 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 1
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
Сегодня 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 15
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 10
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

СОБЫТИЕ ДНЯ: Скандал вокруг ремонта дорог в Петрозаводске
Сегодня 16:02
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»