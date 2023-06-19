Центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере БПЛА и искать инженерные решения для них.

В Карелии создадут центр по производству беспилотников, сообщили в региональном фонде венчурных инвестиций.



Центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотных летательных аппаратов и искать современные инженерные решения для них. Также в нем организуют производство и ремонт таких аппаратов, разработку программ, обучение операторов и инженеров для них.

«С российского рынка продолжают уходить иностранные компании, а выпускаемые сейчас отечественные БПЛА не удовлетворяют требованиям потребителей. Многофункциональный инженерный центр станет полностью российским производством, обеспечивающим технологическую независимость региона в этой сфере», - сообщили в фонде.

Карельские беспилотники должны оснастить системой точной посадки, они смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 сантиметров. Производство планируют запустить в июле этого года.

Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал ООО «Инженерный центр "ИЛМА"» льготный заем на создание многофункционального инженерного центра в республике. Гарантию в размере 70% предоставил республиканский фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.