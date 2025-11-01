В Карелии создадут туристический маршрут по местам съемок фильма «А зори здесь тихие»

В Карелии планируют организовать новый туристический маршрут по местам съемок легендарного военного фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».
Инициатива реализуется по аналогии с успешным проектом, посвященным комедии «Любовь и голуби». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. По словам Парфенчикова, власти намерены создавать арт-пространства, отражающие историю кинематографа советского периода, связанную с Карелией.
Считаем это важным нашим достоянием, — подчеркнул он.
Проект по фильму «Любовь и голуби» уже доказал свою популярность, и теперь его опыт будет применен для развития туризма на местах съемок военной драмы.
Съемки фильма по повести Бориса Васильева о судьбах и подвиге пяти девушек-зенитчиц и их командира «А зори здесь тихие» проходили в Карелии в 1972 году, в частности, на реке Тохмайоки недалеко от Рускеальского каньона и на берегу Сямозера в Пряжинском районе. Режиссером выступил Станислав Ростоцкий, а в ролях снимались Андрей Мартынов, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Елена Драпеко, Ирина Долганова и Екатерина Маркова.
