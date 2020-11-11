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В Карелии создали для Шотландии мемориал советским летчикам (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:48, 12 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Память о секретной операции 1943 года увековечили в камне из Карелии, который доставили в Шотландию.

В центре шотландского городка Эррол установили памятник советским летчикам. Камень весом в 1660 кг прибыл сюда из России. Его нашли на берегу Онежского озера в Карелии, где располагается карьер с малиновым кварцитом.

Камень искал скульптор Александр Ким, по задумке которого памятник должен был быть в форме крыла и окаменевшего вечного огня. Табличку на английском языке сделали на Петрозаводскмаше. Ее отливали шесть раз.

С помощью карельского камня шотландцы решили увековечить память о секретной операции. Она называлась "Албемарл", как и британский бомбардировщик. Самолет планировали переделать в грузовой. В 1943 году в Шотландию отправили советских летчиков транспортной авиации. Таим они учились управлять самолетами союзников, чтобы потом улететь на них, сообщили журналисты "Первого канала".

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