В Карелии создали серию мультфильмов для детей «Урхо — тропами Победы»

Через анимационные ролики дети узнают о событиях Великой Отечественной войны на карельской земле.
В республике запустили новый медиапроект для детей — серию анимационных роликов «Урхо — тропами Победы». Он рассказывает о событиях Великой Отечественной войны на карельской земле. Об этом сообщает региональное Министерство национальной и региональной политики.
Главный герой — мальчик Урхо (в переводе с карельского — «герой»), который отправляется в путешествие по следам своего прадеда-партизана. Вместе с ним зритель проходит дорогами войны, узнаёт о подвигах земляков и о том, как жила республика в те годы.
Проект создан по инициативе участников молодёжного форума «ЭтноСмарт», которые предложили рассказать о войне через анимацию, чтобы сделать историю ближе к подрастающему поколению.
Пока планируют создать три ролика. Первый, опубликованный 3 февраля, посвящён Беломорску, который в годы войны был столицей Карелии.
Как отметили авторы проекта, цель — сохранить живую память о войне.
— Пусть история станет частью вашей семейной памяти, — говорится в сообщении министерства.
