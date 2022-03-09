В Карелии создан центр по импортозамещению

Центр по импортозамещению занимается поиском аналогов иностранного сырья в регионах России либо в азиатских странах, сообщил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов дал интервью «Столице на Онего», в котором он рассказал, что все предприятия Карелии, в том числе с иностранным участием, продолжают работать, а власти республики принимают меры господдержки, чтобы не допустить остановки производств при любом развитии ситуации.

—Многие предприятия в своей работе использовали иностранное сырье, материалы и комплектующие, и сегодня ряд западных компаний либо приостановили поставки этих товаров, либо стали работать по предоплате. Причем, тех, кто приостановил поставки, не так много. В основном, иностранные партнеры ввели новые условия поставок, стали требовать предоплату, поэтому у наших предприятий появилась большая потребность в оборотных средствах. В этой связи мы ввели два новых кредитных продукта, которые предоставляют Фонд развития промышленности и Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Они выдают кредиты на пополнение оборотных средств. Фонд развития промышленности — под 5% годовых на сумму до 20 млн рублей, Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства — под 3% на сумму до 5 млн рублей.

Предприятия сами решают, как эти средства потратить — либо для предоплаты за поставку товаров, либо для того, чтобы закрыть операционные расходы, которые им необходимы.

Одно из важных решений штаба — создание на базе Корпорации развития Республики Карелия Центра по импортозамещению. Карелия — один из первых регионов, где начата такая работа. На основании документов, которые нам предоставили предприятия, мы создали каталог сырья, комплектующих, оборудования для поиска аналогов. Центр по импортозамещению занимается поиском этих аналогов в регионах России либо в азиатских странах. Были отправлены запросы в торгпредства восточных стран, в министерство промышленности и торговли России и в органы власти субъектов Федерации. Мы сегодня точечно для каждого предприятия ищем необходимую им продукцию. Создан сайт, где каждая компания сможет оставить заявку на необходимую ей номенклатуру товаров и оказание других федеральных и региональных мер поддержки по импортозамещению.

Подробнее о мерах поддержки предприятий, которые принимают власти Карелии, читайте здесь.