В Карелии сожгли очередную партию санкционных сыра и масла

Власти уничтожили иностранные сыр и масло, которые обнаружили магазине села Кончезеро Кондопожского района Карелии.

Специалисты Россельхознадзора Карелии и региональной транспортной прокуратуры в магазине села Кончезеро нашли 3,25 килограмма сыра и полкило масла производства Финляндии и Дании.



Товар изъялии сожгли в тот же день, сообщили в Россельхознадзоре республики.



Кроме того, в торговом зале магазина без холодильников хранилась мороженая форель, треска и охлажденные куриные желудки.



На рыбу и желудки отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Индивидуальному предпринимателю вынесли предостережение.