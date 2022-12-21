В Карелии сожгли очередную партию санкционных сыра и масла

Власти уничтожили иностранные сыр и масло, которые обнаружили магазине села Кончезеро Кондопожского района Карелии.
Специалисты Россельхознадзора Карелии и региональной транспортной прокуратуры в магазине села Кончезеро нашли 3,25 килограмма сыра и полкило масла производства Финляндии и Дании.
Товар изъялии сожгли в тот же день, сообщили в Россельхознадзоре республики.
Кроме того, в торговом зале магазина без холодильников хранилась мороженая форель, треска и охлажденные куриные желудки.
На рыбу и желудки отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Индивидуальному предпринимателю вынесли предостережение.
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