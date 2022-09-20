В Карелии спасатели обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Карельские спасатели обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сегодня группа разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжала в Олонецкий и Лоухский районы. Специалисты изъяли 15 гранат, 9 взрывателей и снаряды времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы были найдены у деревни Утозеро и вблизи автодороги «Кола-Суоперя» (41 км.). Об этом информирует паблик Госкомитета.

Сообщается, что также на этой неделе спасатели обезвредили ручные гранаты, артиллерийский снаряд и минометную мину. Эти боеприпасы были обнаружены 3 октября в Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском и Сортавальском районах.

Всего в этом году подразделения Карельской республиканской поисково-спасательной службы обезвредили 528 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что спасатель в Карелии, собирая грибы, наткнулся на немецкие мины.