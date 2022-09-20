В Карелии спасатели обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

Карельские спасатели обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сегодня группа разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжала в Олонецкий и Лоухский районы. Специалисты изъяли 15 гранат, 9 взрывателей и снаряды времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы были найдены у деревни Утозеро и вблизи автодороги «Кола-Суоперя» (41 км.). Об этом информирует паблик Госкомитета.
Сообщается, что также на этой неделе спасатели обезвредили ручные гранаты, артиллерийский снаряд и минометную мину. Эти боеприпасы были обнаружены 3 октября в Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском и Сортавальском районах.
Всего в этом году подразделения Карельской республиканской поисково-спасательной службы обезвредили 528 взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что спасатель в Карелии, собирая грибы, наткнулся на немецкие мины.
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