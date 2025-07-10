В Карелии спасатели обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны

Заявка в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила из ОМВД России по Кондопожскому району.
Сотрудники сообщили об обнаружении в лесном массиве взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
На место направили группу подразделения разминирования и взрывных работ КРПСС, рассказали в Карельской поисково-спасательной службе.
Во время проведённых работ специалисты обнаружили и изъяли 24 взрывоопасных предмета, в том числе 18 снарядов калибром 152 мм времён Великой Отечественной войны.
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