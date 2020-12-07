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В Карелии спасатели подняли с пола женщину и вывезли рыбаков с острова

Новости. Происшествия
15:23, 08 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Игорь Онучин
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О буднях спасателей рассказали в карельской поисково-спасательной службе.

Так, 13 ноября карельские спасатели эвакуировали с острова Лесной у южной границы острова Большой Климецкий Онежского озера двоих рыбаков, у которых сломался мотор на катере.

Рыбаки были спасены и доставлены в Петрозаводск, в медицинской помощи не нуждались.

А 18 ноября потребовалась помощь жительнице Медвежьегорского района. В одном из домов 73-летняя женщина упала на пол и не могла встать.

Сотрудники Медвежьегорского поисково-спасательного отряда приехали и подняли женщину с пола. По утверждению спасателей, упавшая в госпитализации не нуждалась.

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Комментарии

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mts
2020-12-08 16:09:42
У МЧС сильный простой. Пора отправлять медбратьями в ковидные центры.
Пора отрабатывать вложения.
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