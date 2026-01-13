В Карелии спасатели провели взрывные работы на реке для предотвращения подтопления Беломорска

В Беломорском муниципальном округе Республики Карелия спасатели провели взрывные работы на реке Нижний Выг для предотвращения угрозы подтопления прибрежных территорий.
В реке Нижний Выг был зафиксирован рост уровня воды выше неблагоприятной отметки. По данным администрации округа, существовала реальная угроза подтопления жилых домов, хозяйственных построек и дорог в городе Беломорске.
В целях предупреждения подтопления территорий специалисты произвели 30 подрывов ледового покрытия реки.
В результате проведённых мероприятий уровень воды в реке снизился на 50–60 см, что позволило полностью устранить угрозу подтопления.
Работы выполнены отделом разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности.
Госкомитет напоминает, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.
