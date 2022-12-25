В Карелии спасатели выручили двоих мужчин на заглохшем судне

На сломанное судно привезли запчасти, потерпевших доставили до берега, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

В воскресенье, 25 декабря, в 12.40 в карельскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в акватории Онежского озера сломался катер на воздушной подушке.



На нем находились два петрозаводчанина - мужчины 1986 и 1994 года рождения. На судне вышел из строя генератор.



В 12.50 петрозаводский отряд поисково-спасательной службы выехал на место.



На сломанное судно привезли необходимые запчасти, потерпевших вместе с катером доставили до берега. В результате никто не пострадал.