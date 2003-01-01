В Карелии спустили на воду нефтемусоросборщик

Судно будет заниматься сбором плавающего мусора и нефтепродуктов в акватории портов, а после испытаний отправится на службу во Владивосток.
Сегодня, 30 сентября, в Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду нефтемусоросборщик проекта NE028 МНМС «Лебедь». Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, это первое в серии из двух судов. Строительством нефтемусоросборщиков занимаются карельские кораблестроители по заказу ФГУП «Росморпорт».
— Новое судно будет следить за чистотой акваторий портов - своевременно собирать с поверхности воды плавающий мусор и нефтепродукты. «Лебедь» может работать в прибрежной зоне и на рейде, а его конструкция позволяет выполнять задачи, даже не заходя в нефтяное пятно, — рассказал глава республики в своих социальных сетях.
Длина нефтемусоросборщика составляет всего 15,5 м и 6 м в ширину.
— Несмотря на свою компактность, судно может работать в холодной воде до 0 градусов и в разреженном льду, толщиной до 0,4 метра. Оно будет нести службу на Дальнем Востоке — портом его приписки станет Владивосток. Уже скоро передадим его в руки нашим коллегам, — добавил глава.