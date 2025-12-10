В Карелии спустя 100 лет на древний вепсский храм вернули крест

В начале декабря над древним храмом в Яшезерском монастыре в Шелтозере появился православный крест, насильственно снятый в период борьбы с верой.

Исторический крест был насильственно снят с храма в период богоборчества после закрытия монастыря. Его возвращение на законное место является мощным символическим актом, знаменующим поворот от долгих десятилетий запустения к восстановлению, сообщает Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии.

Активные восстановительные работы начались после передачи монастырского комплекса Петрозаводской и Карельской епархии. Установка креста рассматривается не как рядовой реставрационный этап, а как духовное знамение, вселяющее надежду на полное возрождение древней святыни. Яшезерский монастырь имеет особое значение как часть культурного и духовного наследия малочисленного вепсского народа.

В тот же день продолжилось обретение монастырём исторического облика: над Святыми вратами, ведущими в обитель, была установлена главка (купол — прим. ред) с крестом. Это важный шаг к восстановлению священной монастырской ограды и традиционного силуэта всего архитектурного ансамбля.

