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Новости. Общество
09:44, 24 Января 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В Карелии средняя стоимость некоторых услуг ЖКХ выросла второй раз за месяц

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Подорожание отдельных видов услуг ЖКХ, произошедшее в Карелии в первые дни после новогодних праздников, продолжилось во второй половине января.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен проведенных Карелиястатом. Ведомство представило данные о ценах на отдельные товары и услуги по состоянию на 21 января в сравнении с предыдущей неделей.

Средняя по Карелии стоимость отопления увеличилась на 0,3% - до 2281 рублей 24 копеек за кв. метр общей площади.

Водоснабжение горячее подорожало еще на 0,1% - до 888 рублей 94 копеек в месяц с человека.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2019-01-24 09:59:32
Стабилизец по путински .
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