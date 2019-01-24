В Карелии средняя стоимость некоторых услуг ЖКХ выросла второй раз за месяц

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Подорожание отдельных видов услуг ЖКХ, произошедшее в Карелии в первые дни после новогодних праздников, продолжилось во второй половине января.
Это следует из данных мониторинга потребительских цен проведенных Карелиястатом. Ведомство представило данные о ценах на отдельные товары и услуги по состоянию на 21 января в сравнении с предыдущей неделей.
Средняя по Карелии стоимость отопления увеличилась на 0,3% - до 2281 рублей 24 копеек за кв. метр общей площади.
Водоснабжение горячее подорожало еще на 0,1% - до 888 рублей 94 копеек в месяц с человека.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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